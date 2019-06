L'ondata di calore è arrivata: i consigli per difendersi dal caldo

L'ondata di calore può comportare forti disagi per le categorie a rischio, come anziani, bambini, persone malate, ma anche per tutti gli altri. Il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna- Ausl Romagna informa che, a causa del caldo, è prevista una situazione di "disagio" nella zona di pianura nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 giugno. A tal fine si consiglia di seguire semplici norme di comportamento per limitare il disagio.

Come difendersi dal caldo?

- Bere molto e spesso, salvo diversa indicazione del proprio medico; non bere bibite gassate o contenenti zuccheri o troppo fredde; evitare alcolici e caffè;

- Mangiare molta frutta e verdura e fare pasti leggeri e non troppo caldi;

- Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali;

- Rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro e nelle ore più calde usare tende o chiudere le imposte; in caso di aria condizionata, pulire i filtri dei condizionatori periodicamente e regolare la temperatura a 24/26° o comunque non troppo bassa rispetto a quella esterna;

- Limitare l'uso del forno e dei fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa;

- Non uscire nelle ore più calde (dalle 12 alle 17), soprattutto gli anziani, i bambini molto piccoli, le persone non autosufficienti o convalescenti;

- Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta;

- Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d´aria;

- Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole.

Per maggiori informazioni: Numero verde Servizio Sanitario Regionale 800033033 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30); Distretto Sanitario di Lugo 0545213449 oppure 054538283 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.