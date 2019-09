Open day a 'Colabora': l'incubatore di start up apre le sue porte

Il 26 settembre, in occasione dell’iniziativa regionale Emilia-Romagna Open, l’incubatore d’impresa Colabora in via Magazzini Posteriori 52 sulla Darsena di Ravenna aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza.

La giornata prevede tre visite organizzate della durata di 2 ore ciascuna: la prima sarà alle 10:30, la seconda alle 14:00 e la terza alle 17:00. Le visite prevedono, oltre alla presentazione del progetto Colabora e delle startup incubate, anche un’attività pratica e partecipata: ai visitatori sarà chiesto di utilizzare la creatività e l’immaginazione per provare a vestire, anche solo per poche ore, i panni dello startupper.

“Si tratta di un’iniziativa che coinvolge chiunque abbia la curiosità di conoscere la realtà dell’incubatore – afferma l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani – e fa vivere per qualche ora la vita da start up. Invito coloro che stanno pensando ad aprire un’attività imprenditoriale a visitare Colabora in questa occasione speciale”.

Per partecipare a una delle tre visite è necessaria l’iscrizione al portale Emilia-Romagna Open, al seguente link: emiliaromagnaopen.it/imprese-e-laboratori-partecipanti/colabora/. Lo spazio rimarrà comunque aperto alla cittadinanza dalle 9:00 alle 19:00. Il progetto Emilia-Romagna Open, alla sua prima edizione, è un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna dedicata ai cittadini di tutte le età, alle studentesse e agli studenti che desiderano scoprire il patrimonio industriale e di ricerca della regione. Consiste in un calendario di appuntamenti e visite alle eccellenze industriali e di ricerca del territorio, per far conoscere le trasformazioni dei processi produttivi, le nuove tecnologie e i progetti di ricerca attraverso percorsi divulgativi dedicati al grande pubblico. L'iniziativa, che si svolgerà su tutto il territorio regionale, è collegata alla "Notte europea dei ricercatori" del 27 settembre.