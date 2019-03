Open day ai nidi d'infanzia: visite di orientamento e conoscenza

I nidi d'infanzia comunali saranno aperti, per consentire ai genitori brevi visite di orientamento e conoscenza giovedì 28 marzo, dalle 17,15 alle 19. Un’opportunità che potrà essere utile al momento dell’iscrizione, aperte dal 21 marzo fino a mercoledì 10 aprile 2019, ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi per i bambini nati negli anni 2017, 2018 e 2019 (nati fino all'8 aprile 2019 compreso). Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità online. Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri telefonici 0544482376 - 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle e-mail inviate a ufficioiscrizioni@comune.ra.it.

L’elenco dei nidi d’infanzia comunali

Corte dei Bimbi - Via Corti Alle Mura, 7 Ravenna

Darsena - Via Capodistria, 25 Ravenna

Garibaldi - Via S. Baldini, 2 Ravenna

Il Grillo Parlante - Via Fenaria Vecchia, 10 Savarna

Il Riccio - Via L. da Vinci, 10 San Pietro in Vincoli

Il Veliero - Sezione di nido aggregata alla Scuola dell’infanzia - Via Lagosanto, 15 Porto Corsini

Le Margherite - Via Amendola, 8 Mezzano

L'Era dei Bimbi – Via Pomposa, 252 Ravenna

Lovatelli - Via Lovatelli, 57 Ravenna

Marina di Ravenna - Via M. Bartolotti, 18 Marina di Ravenna

A. Monti - Via del Pino, 12 Ravenna

Orsa Minore - Via Isonzo, 40 Ravenna

Pavirani - Via Pavirani, 23 Ravenna

Polo Lama Sud - Via Vitruvio, 4 Ravenna

A. Rasponi - Via Baccarini, 29 Ravenna

S. Antonio - Via Canalazzo, 209 Sant’ Antonio

Sira - Via Agro Pontino, 11/A Ravenna

Spazio bimbi Tanti bimbi c/o nido Polo Lama Sud - Via Vitruvio, 4 Ravenna

Aderiscono all’iniziativa dell’open day del 28 marzo tutti i servizi attualmente convenzionati con il Comune di Ravenna:

Bianca e Bernie - Via Fiume Montone Abbandonato, 373/B - Ravenna dalle 17.15 alle 19.00

Domus Bimbi - c/o Ospedale Domus Nova - Via Pavirani, 44 - Ravenna dalle 17.30 alle 19.30

I Pargoli - Via Del Biancospino, 51 – Ravenna dalle 17.00 alle 19.00

Il Canguro - Via Stradone, 12 - 48121 Porto Fuori ( RA) dalle 17.30 alle 19.00

Il Mondo di Heidi Alfa - Via Rotta, 103 - Ravenna dalle 17.15 alle 19.00

Il Paese delle Meraviglie - Via di Roma, 226 - Ravenna dalle 17.00 alle 19.00

Il Tamburino - Via C. Levi, 21 - 48121 Ravenna dalle 18.30 alle 20.00

Il Treno dei bimbi - Via Fiume Montone Abbandonato, 377 - Ravenna dalle 18.00 alle 20.00

La Mongolfiera - Via S. Valitutti, 84 - Ravenna dalle 18.00 alle 20.00

Stefano Biondi - c/o Questura di Ravenna - Viale Berlinguer, 20 - Ravenna dalle 17.15 alle 19.00