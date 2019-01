Open day al Ginanni: la scuola presenta i suoi corsi ai futuri studenti

Sabato 26 gennaio alle 15 e alle 17 il dirigente, i docenti e gli studenti dell'istituto scolastico Ginanni di Ravenna presentano il corso diurno indirizzo Amministrazione finanza e marketing e indirizzo Turismo, che caratterizzano il corso di studi economici della scuola secondaria superiore. Sempre alle stesse ore saranno presenti anche i docenti del corso serale per gli studenti-lavoratori e per chi desidera anche in età adulta conseguire il diploma. Il Ginanni ha preparato generazioni di ragionieri, impiegati, dirigenti e imprenditori del nostro territorio ed è pronto ad accogliere le nuove generazioni con didattiche innovative, percorsi originali e un’attenzione costante alla realtà circostante, per formare giovani in grado sia di continuare gli studi, sia di inserirsi nel mondo del lavoro. Il Ginanni è anche l'unico Istituto superiore della città ad offrire la proposta di studi per adulti, lavoratori, stranieri che desiderano conseguire il diploma.