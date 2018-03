Open day all'asilo: visite anche su appuntamento

L'asilo nido comunale di Russi è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa fra 3 mesi e 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. Sabato 7 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, i genitori potranno visitare l’Asilo Nido A.P. Babini, sito in via Roma 1 a Russi, per conoscere l’ambiente, le attività e il personale educativo. Per tutto il mese di aprile, dalle 16.30 alle 17.30, sarà possibile visitare il Nido previo appuntamento (per informazioni: 0544583257).