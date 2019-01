Open day alla scuola d'infanzia comunale "Pueris Sacrum"

Mercoledì 16 gennaio dalle 17.30 alle 19 sarà possibile conoscere la scuola dell'infanzia comunale “Pueris Sacrum” di Massa Lombarda, situata in via Sant’Antonio 4. Le insegnanti accoglieranno i genitori e i cittadini interessati a visitare gli ambienti e conoscere l'organizzazione degli spazi interni ed esterni, confrontarsi con il personale sul funzionamento organizzativo e sul progetto educativo, cogliere uno spaccato di cultura dell'infanzia.

All'interno della scuola comunale, bambine e bambini sono accolti in cinque sezioni eterogenee per età dove, grazie agli ampi spazi interni ed esterni, hanno la possibilità di stimolare il loro apprendimento attraverso la ricerca, la fantasia, la creatività. Per ulteriori informazioni, contattare lo Sportello Sociale Educativo del Comune di Massa Lombarda al numero 0545985886, email istruzione@comune.massalombarda.ra.it.