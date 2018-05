Open day di Polizia Municipale per condividere la cultura della sicurezza

Giornate di incontro, divertimento e riflessione, sul tema della sicurezza stradale, con tutta la città di Ravenna. E’ questo l’intento dell’open day della Polizia municipale, giunto alla sua ottava edizione, che si svolgerà dal 18 al 20 maggio. Saranno coinvolte in particolare le scuole, ma l’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere meglio le attività del corpo di Polizia municipale della propria città e soprattutto condividere l’impegno per una sicurezza del territorio sempre più diffusa.

In particolare saranno esposti alcuni mezzi sia al comando in via Rocca Brancaleone sia ai Giardini pubblici con la possibilità di salire sul trenino che collegherà gratuitamente i due luoghi. Al comando, inoltre, si potranno seguire visite guidate alla centrale operativa, dove le telecamere tengono sotto controllo punti strategici della città, alle celle di sicurezza e capire come viene effettuato il fotosegnalamento. Nella sala 58 Sic, dedicata al pilota Marco Simoncelli, sarà proiettato il video che riassume i tanti servizi che la Polizia municipale svolge e che è visibile anche sul canale Youtube del Comune.

“E’ un momento davvero importante l’open day – afferma il vicesindaco con delega alla Sicurezza e alla Polizia municipale, Eugenio Fusignani – perché ci permette di avere un contatto diretto con la cittadinanza, coinvolgere le scuole con le quali realizziamo durante l’anno scolastico progetti di educazione stradale e soprattutto far emergere l’importante lavoro che svolgono gli agenti sul vasto territorio comunale, attraverso servizi che non riguardano solo il contrasto alle violazioni del codice della strada e il mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche altre rilevanti azioni come, ad esempio, la tutela dell’ambiente, il controllo per il rispetto delle norme nei cantieri, il contrasto all’abusivismo commerciale. Sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi abita o visita la nostra città puntando alla sicurezza di tutto il territorio comunale”.



“Condivisione, inclusione, trasparenza continuano ad essere le parole d'ordine del nostro open day – commenta il comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini - Far conoscere il nostro lavoro, mostrare gli strumenti e le tecnologie utilizzate, dialogare con i cittadini ritengo sia il modo più efficace per accrescere il senso di appartenenza a una comunità e, nel contempo, rafforzare il legame con coloro che, quotidianamente, presidiano il territorio. Al centro dell'evento, ancora una volta, la promozione di una cultura della sicurezza sempre più diffusa e partecipata. Una preziosa occasione per incontrarci, divertirci e riflettere”.

Il programma

Venerdì 18 maggio, dalle 9 alle 12, “A scuola di sicurezza” con gli alunni di tutte le scuole nei Giardini Pubblici in via Santi Baldini; "Merende nostrane" offerte dalla Coldiretti di Ravenna e Fondazione Campagne Amiche; Trenino elettrico, con collegamento gratuito, da e per Giardini Santi Baldini e piazza Mameli, per la visita al Comando di Polizia municipale.

Sabato 19 maggio, dalle 9 alle 12, Open Day all’Istituto Goffredo Zignani in via Morini, 1 a Castiglione di Ravenna.

Domenica 20 maggio, dalle 9 alle 12, ciclo passeggiata dell’Istituto comprensivo Darsena “genitori e figli”.