Open day e banchetti di orientamento all'Istituto tecnico "Morigia-Perdisa"

Entrano nel vivo le attività di orientamento dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” per gli studenti degli istituti secondari di primo grado. L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, articolato in due sedi, una per gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione e una per l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, da sempre collegamento con le realtà del territorio, consente di orientare e migliorare continuamente l’offerta formativa, creando solidi presupposti per un valido sbocco professionale degli studenti. L’Istituto, attraverso una forte identificazione con le realtà locali e con reti aziendali articolate su tutto il territorio provinciale, propone una formazione di qualità, votata sia alla costruzione di competenze specifiche per l’attività professionale, che per la prosecuzione degli studi in ambito accademico.

Dal mese di novembre i docenti e gli studenti dell’istituto tecnico saranno presenti ai numerosi banchetti informativi organizzati dagli istituti di primo grado per presentare direttamente ad alunni e famiglie la variegata offerta formativa del “Morigia-Perdisa”. Inoltre, da fine novembre inizieranno le attività di Open Day. Si parte sabato 24 novembre 2018 con il primo Open Day dell’Istituto Agrario. Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 le porte della scuola, sita in via dell’Agricoltura n.5 si apriranno agli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Studenti e docenti dell’ITAS Perdisa mostreranno le aule, i laboratori e l'azienda agraria dove si svolgono tutte le attività quotidiane. L’Istituto Tecnico Morigia, accoglierà gli studenti di terza, nella giornata di sabato 1 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede di via Marconi n.6, per mostrare ai futuri studenti spazi, luoghi e percorsi formativi, sempre accompagnati dai ragazzi e dai docenti della scuola. Successivamente, gli Open Day si ripeteranno il giorno 1 dicembre per la sede ITAS Perdisa e il giorno 12 gennaio 2019 per l’IT Morigia. Sono inoltre attive numerose iniziative di orientamento come attività laboratoriali in orario mattutino e pomeridiano, per venire incontro a tutte le esigenze degli istituti secondari e delle famiglie.