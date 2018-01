Open day e "microstage" per i futuri studenti all'Istituto Ginanni

L'Istituto Tecnico Economico Ginanni si presenta agli studenti delle scuole medie inferiori sabato 13 alle 15, nella sede dell'Istituto in via Carducci 11. Dopo gli appuntamenti di dicembre, è l'ultima occasione per conoscere da vicino i corsi, l'offerta formativa e gli sbocchi universitari e lavorativi di questo istituto ravennate, che ha superato il secolo e mezzo di età ed è riuscito a essere al passo con i tempi e ad aggiornare la proposta didattica. Si illustreranno gli indirizzi amministrazione finanza e marketing, turismo, i corsi di specializzazione (Esabac, diritto ed economia legata al settore portuale) le novità sport manager e il biennio english plus. In contemporanea all'open day, nei laboratori e nelle classi della scuola sono attivi i microstage in economia, diritto, informatica, geografia turistica e lingue straniere per i ragazzi che desiderano sperimentare una lezione al Ginanni.