Open day per i bambini nei centri gioco della Bassa Romagna

Ripartono le attività dei centri gioco dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con le cooperative Zerocento e Il Cerchio, che proseguiranno per tutto l’anno educativo 2018/2019. Nei quattro centri gioco dell’Unione saranno proposti appositi open day per presentare le attività, con laboratori tematici gratuiti aperti a tutti i bambini da sei mesi a tre anni.

Due le giornate per gli open day ad accesso gratuito: sabato 17 novembre al nido Europa di Lugo (viale Europa 128) e al nido Tartaruga di Bagnacavallo (via della Costituzione, 2); sabato 24 novembre al nido Girasole di Sant’Agata sul Santerno (via Cavour 6) e al nido Landi di Lavezzola (via Rodari 2). Tutti gli open day si terranno dalle 10 alle 12. Il centro gioco è un servizio che offre ai genitori uno spazio per stare con i propri figli in una dimensione ludica e relazionale. Il centro gioco è infatti un luogo che accoglie bambini e genitori insieme, offre la possibilità di socializzare con altri bambini, favorisce la maturazione e l'esercizio delle competenze, offre ai genitori un luogo in cui poter chiacchierare con altri genitori e con l'educatrice, osservare il proprio bambino, partecipare ad incontri con esperti. Tutti i bambini da sei mesi a tre anni possono essere iscritti.

“La presenza di una rete di centri gioco diffusa nel territorio dell'Unione costituisce una valida opportunità per le famiglie con bimbi piccoli - sottolinea Enea Emiliani, sindaco referente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - unitamente ai servizi integrativi che verranno proposti nel periodo natalizio. Abbiamo fortemente voluto che nel bando per l’affidamento sei servizi per l’infanzia vi fossero servizi integrativi qualificati capaci di dare una risposta alle esigenze delle famiglie”.

Il centro giochi sarà aperto tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 presso i locali del nido “Europa” di Lugo, con la programmazione una volta al mese, in collaborazione con il Centro per le famiglie dell’Unione, di un’iniziativa tematica; inoltre i centri gioco saranno aperti tutti i sabati mattina con attività laboratoriali a tema presso i locali dei nidi e precisamente: il primo sabato del mese al nido Europa; il secondo sabato del mese al nido “Landi” di Lavezzola; il terzo sabato del mese al nido “Il Girasole” di Sant’Agata sul Santerno; il quarto sabato del mese al nido “Tartaruga” di Bagnacavallo. Nel mese di dicembre si prevede un unico sabato mattina dalle 10 alle 12 per tutti i centri gioco con attività laboratoriali dedicate all’avvento del Natale (15 dicembre 2018). Per accedere ai centri gioco è necessaria l’iscrizione, che può essere fatta compilando gli appositi moduli. Per partecipare ai laboratori del sabato è necessaria la preiscrizione. È possibile iscriversi alle attività spostandosi tra più centri; i costi per l’iscrizione, uniformati su tutte le strutture, vanno da 6 euro per un ingresso, a 15 euro per tre ingressi. I centri gioco sono gestiti dalle cooperative “Zerocento” di Faenza e “Il Cerchio” di Ravenna, affidatarie dell'appalto dei servizi educativi per l'infanzia. Per ulteriori informazioni, contattare la cooperativa Zerocento al numero 0546600111, email zerocento@zerocento.coop.