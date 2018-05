Open night tra mostre e workshop all'Isia per presentare il nuovo biennio

Giovedì 31 maggio, dalle 15 alle 23, all'Isia di Faenza Design & Comunicazione, istituto di alta formazione nell’ambito del design e della comunicazione, si svolge la giornata di orientamento del nuovo biennio in “Design del prodotto e progettazione in materiali avanzati” per l’anno scolastico 2018/2019. La scuola apre le sue porte a tutti gli studenti universitari in un open night che prenderà la forma di un happening e coinvolgerà docenti e studenti dell’istituto, invitando tutti gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario di I livello in design o affine.

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino la scuola, i docenti e la direzione. Tante le attività in programma: dai Work shots, loop di workshop di breve durata e tenuti in contemporanea nei laboratori dai docenti dell’Isia, Speech shots, i racconti dei diplomati Isia sul fare design oggi, fino a Cinquanta sfumature di Isia, un design cocktail tra miscelazione e progettazione presentato da Marika Mazzesi, bartender e designer, per continuare con musica e un live set a cura di Valentina Paggio. Chiuderà la serata una sfilata curata dagli studenti del corso di Fashion Design dell’Isia.

Sarà possibile anche visitare le due mostre allestite negli spazi nuovi dell’Istituto e nella manica e loggiato al primo piano di Palazzo Mazzolani: Work, curata da Andrea Anastastio, presenta 15 progetti di 15 studenti del biennio specialistico e del terzo anno del triennio e Zero-Zone. Nobody teaches you how to live in cui sono esposti i progetti degli studenti del triennio sviluppati durante il corso di Metodologia della Progettazione tenuto dai docenti Franco Bertoni e Giovanni Delvecchio. Il nuovo biennio Isia in “Design del prodotto e progettazione in materiali avanzati” diretto da Marinella Paderni e presieduto da Giovanna Cassese ed equiparato alla laurea magistrale in design LM12 Laurea magistrale in design, da quest’anno diventa ordinamentale con un ampliamento dell’offerta formativa e l’attivazione di nuovi corsi come Processi e materiali innovativi, Creazione prototipi sperimentali (Design dell’accessorio), Design dei servizi, Design dei prodotti ceramici, Laboratorio audiovisivi, permettendo anche l’accesso a molte classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole medie e superiori. Per partecipare all’open è necessaria la pre-registrazione scrivendo a info@isiafaenza.it.

A partire dalla sua fondazione più orientata alla ceramica, nel tempo l’Isia Faenza ha allargato la propria sfera d’azione a tutta la complessa area del Design e della Comunicazione mantenendo un riferimento particolare al design ceramico, alla ricerca formale e alla sperimentazione tecnologica avanzata, in collegamento con l’ambito produttivo e l’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza. Inoltre la scuola può contare su due punti di forza: l’accesso ad un numero programmato – l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno – e la presenza di numerosi laboratori di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione, dai materiali ceramici al legno, ai metalli a quello per i polimeri, fino all’audiovisivo al fashion che uniscono lo studio della progettazione alla realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto. Ma non solo: l’offerta formativa del triennio e del biennio è annualmente integrata da molteplici attività, tra cui le mostre dei progetti degli studenti in occasione della Milano Design Week e di altre importanti manifestazioni italiane, i workshop condotti da autorevoli designer internazionali, la summer school d’orientamento rivolte alle scuole superiori, i seminari e le conferenze tenute da figure influenti nel campo del design, dell’arte e dell’impresa. Quello dell'Isia è un ambiente comunitario e internazionale grazie al programma di scambi e tirocini Erasmus; i rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca; la partecipazione a bandi di concorsi internazionali e soprattutto può vantare un corpo docente altamente qualificato.