Operaio precipita nel vuoto all'interno della zona del petrolchimico

Grave infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di domenica, con un operaio del petrolchimico che è precipitato nel vuoto. L'incidente si è verificato verso le 15.20 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dell'Ispettorato del lavoro, un 52enne che lavorava all'interno della zona ha perso l'equilibrio ed è caduto. Un volo di diversi metri e, una volta a terra, è stato dato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118. Stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato poi trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità.