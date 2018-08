Precipita nel vuoto e resta incastrato nella cisterna delle fogne: paura per un operaio

Grave infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di giovedì, per un 53enne operaio ravennate precipitato nel vuoto rimanendo incastrato in una cisterna in un cantiere fognario a Rimini. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo si trovava in una struttura di piazzale Medaglie d'Oro e, all'improvviso, è piombato a terra in una cisterna dove è rimasto incastrato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118, arrivato nel cantiere con ambulanza e auto medicalizzata che, vista la gravità della situazione, ha allertato anche l'elicottero da Ravenna. Il personale del 115 ha provveduto a imbracare il ferito con le corde di sicurezza e, utilizzando una gru del cantiere, ha issato il ferito riportandolo in superfice. L'operaio, seppur grave per le ferite riportate, è rimasto cosciente. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i Carabinieri e la Medicina del lavoro.

LE NOTIZIE DI OGGI