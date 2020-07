Operata al femore a 104 anni ha già ripreso a camminare: nonna da "record"

Operata al femore a 104 anni, in meno di due settimane è già tornata in piedi e ha iniziato a fare i primi passi. "Un vero record, almeno per il nostro ospedale", commenta parlando con l'Ansa Andrea Taroni, direttore del reparto di ortopedia di Faenza, che ha seguito l'intervento e il decorso dell'anziana paziente. La donna, classe 1916 e residente nella zona di Lugo, è stata operata sabato 21 giugno per una frattura causata da un incidente domestico. Si è in breve tempo ripresa, ha cominciato la fisioterapia e ha già mosso i primi passi.

