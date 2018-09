Operazione anti-bracconaggio: in casa nascondeva 300 munizioni e polvere da sparo

E' di due denunce il bilancio di un'operazione anti-bracconaggio svolta dagli agenti dei Commissariati di Polizia di Faenza e Imola insieme ai Carabinieri Forestali di Casola Valsenio, Ravenna, Bagnacavallo e la Polizia Provinciale di Ravenna. Domenica le forze dell'ordine hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, finalizzata alla ricerca di armi, nei confronti di un 62enne residente a Riolo Terme. L’uomo, al quale recentemente era stato notificato un provvedimento di divieto di detenzione d’armi emesso dal Questore di Ravenna, era stato visto imbracciare un fucile da caccia.

L’operazione, che ha visto coinvolti più uffici di Polizia, ha avuto origine grazie ad un agente del Commissariato di Polizia di Imola che è venuto a conoscenza del mancato rispetto, da parte del 62enne, del divieto di detenere armi. La perquisizione a casa del 62enne ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 300 munizioni da caccia e polvere da fuoco per la produzione di cartucce, oltre a gabbie, trappole e volatili da richiamo che sono vietati dalla normativa in materia di caccia.

Contestualmente gli investigatori hanno proceduto anche al sequestro del fucile da caccia nella disponibilità dell'uomo, che è stato denunciato a piede libero alla Procura di Ravenna per porto abusivo di armi, omessa denuncia di materie esplodenti, esercizio della caccia con mezzi vietati (trappola in funzione), detenzione di uccelli particolarmente protetti; esercizio dell’uccellagione; detenzione di uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita. Nel corso della medesima operazione è stato denunciato per omessa custodia d’arma un 52enne imolese, risultato essere il proprietario del fucile da caccia sequestrato al riolese.