Operazione antidroga e degrado a Massa Lombarda, il sindaco: "Investiamo nella sicurezza"

In merito ai controlli antidroga effettuati dalle forze dell'ordine domenica scorsa a Massa Lombarda, il sindaco Daniele Bassi referente per la Sicurezza dei nove comuni dell'Unione della Bassa Romagna esprime "gratitudine per l'importante operazione svolta in concerto da forze dell'ordine dello Stato e Polizia municipale, a dimostrazione della grande collaborazione che anima il lavoro degli operatori della sicurezza nei nostri territori”.

“L'intervento di Massa Lombarda – continua il sindaco Bassi - si inserisce all'interno di un continuo presidio dell'intero territorio della Bassa Romagna, a beneficio dell'ordinata e civile convivenza tra i cittadini che vivono le nostre comunità. La collaborazione e il riconoscimento dell'efficace e capillare lavoro che quotidianamente viene svolto vanno estesi anche alla Guardia di Finanza per l'importante attività d'indagine che sempre viene svolta a tutela e beneficio del rispetto delle regole. In Bassa Romagna abbiamo scelto di investire prioritariamente in sicurezza e continueremo ad impegnare risorse ed energie a questo proposito, insieme ai tanti cittadini che attivamente collaborano ed agevolano l'impegno delle forze dell'ordine dello Stato e della nostra Polizia Municipale".