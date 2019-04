Nella villa dei genitori nascondeva droga e 20mila euro in contanti: pusher in manette

Quasi sei chilogrammi di hashish, un chilo e mezzo di marijuana e quasi 20mila euro in contanti nella villa di Castel Bolognese. Ancora un duro colpo al mercato degli stupefacenti a opera dei Carabinieri di Faenza. A finire in manette un 25enne originario dell’Albania con precedenti specifici per droga.

I militari dell’Arma, all’alba, dopo una lunga notte in appostamento, hanno bussato al cancello della villa indipendente dove abita l'arrestato, insieme ai genitori. L'uomo, a qual punto, ha chiesto di essere assistito dal suo legale. Dopo il colloquio con l’avvocato, il 25enne ha comunicato di voler collaborare e così ha consegnato spontaneamente una mattonella di ‘fumo’ dal peso di 60 grammi. Gli investigatori, sulla scorta delle loro indagini, sapevano però che c’era ben altro e hanno chiesto che venisse consegnato l’intero ‘carico’. Il 25enne ha negato di avere dell’altro: così i Carabinieri hanno chiesto l’ausilio di una squadra cinofili della Guardia di Finanza di Ravenna.

Una volta sul posto il fiuto dei cani antidroga non ha tradito e, in un locale caldaia, sono stati trovatt quasi mezzo chilo di hashish e quattro etti di marijuana, oltre all’attrezzatura per confezionare le dosi e un bilancino di precisione. All’interno di uno sgabuzzino della mansarda del 25enne invece, in mezzo a tante altre cose, gli investigatori hanno trovato una scatola in metallo zeppa di banconote di diversi tagli e una busta piena di monetine, in totale poco più di 19mila euro. Ma la cosa non è finita lì, perché secondo i Carabinieri all’appello mancava ancora qualcosa. La perquisizione si è estesa così in altre zone della proprietà. Nel cortile c’era parcheggiata un’auto chiusa a chiave, intestata a una parente. L'uomo, però, ha negato di avere con sè le chiavi del veicolo, in uso a un suo cugino, un 27enne che in quel momento era in vacanza. Durante la perquisizione, tuttavia, i militari dell’Arma hanno trovato nella disponibilità del 25enne un mazzo di chiavi che apriva proprio quell’auto. All’interno del bagagliaio era nascosto un borsone con 5 chilogrammi di hashish e otto etti di marijuana.

Dopo l’operazione i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti il 25enne, per la droga consegnata e quella rinvenuta nel locale caldaia assieme al bilancino e all’altro materiale. Per gli stupefacenti trovati nell’auto nel cortile, invece, i due cugini sono stati denunciati. Lo straniero è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno Marilù Gattelli che ha coordinato l’operazione, è stato accompagnato al carcere di Port’Aurea in attesa dell’interrogatorio da parte del Gip. Quello di sabato è la terza operazione da inizio del mese da parte dei Carabinieri di Borgo Durbecco, che hanno assestato un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti che si riversa sulle piazze del faentino.