Operazione 'Safety car 2' contro i furti di auto: a Ravenna controllati 3500 veicoli

Dal 19 al 24 febbraio, allo scopo di contrastare il fenomeno dei furti di veicoli, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha organizzato, su tutto il territorio nazionale, un'operazione ad alto impatto denominata “Safety Car 2”. In tale ambito il Questore di Ravenna ha disposto una serie di controlli straordinari in quei luoghi del territorio dove il fenomeno dei furti d’auto è maggiormente diffuso. Anche in ambito provinciale è stato utilizzato il sistema 'Mercurio', l’occhio elettronico della Polizia di Stato che consente il controllo delle targhe mentre il veicolo si trova in movimento.

A Ravenna

Al termine dell’operazione, che ha interessato l’intera provincia di Ravenna e ha impegnato 111 veicoli e 225 agenti, sono state identificate 446 persone e controllati 3.512 veicoli, di cui 2.140 con il sistema Mercurio. Una persona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre sono state due le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

Nel resto d'Italia

In ambito nazionale sono stati 101 gli arresti effettuati, 352 le persone denunciate in stato di libertà e 618 i veicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari. All’operazione hanno partecipato tutte le Questure con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera negli ambiti di loro competenza, con l’impiego di 9.416 equipaggi complessivi e, per la prima volta, con la partecipazione delle Polizie Locali. Attraverso l’utilizzo su tutto il territorio nazionale delle moderne tecnologie sono stati controllati 983.427 veicoli, mentre le persone identificate sono state 65.396. Il valore complessivo degli automezzi recuperati è stato di oltre 5,5 milioni di euro. Il consistente danno sociale procurato dai furti di automezzi condiziona, fra l’altro, anche l'andamento dei costi delle polizze assicurative causandone, in alcune regioni del Paese, una continua crescita.