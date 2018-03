"Oplà dalla scuola alla città": ecco come i giardini delle scuole aprono al pubblico

Il percorso partecipato “Oplà - dalla scuola alla città” volge al termine e sabato 17 marzo, alle 9.30 a Kirecò, in via Don Carlo Sala 7, verranno illustrati gli esiti. Il progetto mira a rigenerare le aree verdi interne alle scuole, in orari extrascolastici, come luoghi di partecipazione attiva dei cittadini, diventando bene comune per la collettività. Il percorso, iniziato nello scorso settembre, ha visto alternarsi nel corso dei mesi diversi momenti partecipati ed animati da un forte senso civico da singoli cittadini, genitori e bimbi, associazioni operanti nel territorio, dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del mondo scolastico.

Analisi del territorio e dei suoi fabbisogni, passeggiate urbane, focus group e workshop partecipativi e sperimentazioni hanno reso il progetto vivo ed hanno permesso di elaborare una bozza di regolamento di utilizzo delle aree verdi scolastiche in tempi ed orari extrascolastici. Durante l'appuntamento di sabato verrà narrato il lungo ed intenso viaggio partecipato alla scoperta degli esiti e dei momenti più interessanti fino alla presentazione della bozza di regolamento. Saranno presenti all'incontro l'assessore alla Partecipazione Valentina Morigi e l'assessore alla Pubblica Istruzione e Infanzia Ouidad Bakkali che lavoreranno nei prossimi mesi affinché siano avviate alcune sperimentazioni nelle scuole del nostro territorio che possano contribuire a rigenerare comunità locali e tessuti urbani. Il progetto “Oplà - dalla scuola alla città” ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale 3 del 2010.