Cambiano gli orari degli autobus: tutti gli aggiornamenti del libretto estivo

Arriva l'estate e cambiano gli orari degli autobus. A partire da sabato 8 giugno, e fino al 15 settembre, saranno in vigore gli orari estivi del trasporto pubblico di Start Romagna. Alle fermate è in corso la sostituzione dei quadri orari. Si invita la clientela a controllare la validità dell’orario esposto. I nuovi orari sono disponibili anche sul sito di Start Romagna alla pagina "Orari e Percorsi". Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti, attivo nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato, al numero 199115577 oppure al numero Whatsapp 3316566555.

