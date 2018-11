Orientamento post-diploma, quali sono le competenze più richieste dal mercato del lavoro?

219 studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Nullo Baldini di Ravenna hanno appena terminato la due giorni “Technical Gi Day… A scuola con Gi Group” organizzata dalla multinazionale del lavoro con la scuola per facilitare l’orientamento al mondo del lavoro per i ragazzi prossimi al diploma. Gi Group insieme all’ITIS Nullo Baldini ha infatti deciso di riproporre quest’anno l’evento, con l’obiettivo di presentare, attraverso la testimonianza di 8 aziende (Setramar Progetti Srl - Gruppo Setramar, Eurocompany, Focaccia Group, Marini Fayat Group, Sica Spa, Biesse Sistemi, Consar Group e Simatica Group) quali sono le opportunità che il territorio offre e quali competenze potenziare per il futuro percorso professionale ed entrare nel mondo del lavoro. Durante gli incontri svoltisi nell’auditorium dell’Istituto, con il supporto dei professionisti Gi Group, i ragazzi hanno potuto anche testare le proprie skills attraverso un gaming che ha dato poi l’opportunità ai ragazzi di mettersi in gioco, lavorare in squadra e sperimentare alcune delle modalità di selezione utilizzate dalle aziende.