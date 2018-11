Orti comunali a disposizione di pensionati e "hobbisti": come fare domanda

Nell'area orti di Fornace Zarattini, in via Valle Bartina 15, e in quella di via Chiavica Romea 99 sono ancora disponibili dei lotti di terreno adibiti ad orti comunali. Per ottenere l'assegnazione di un'area ortiva occorre essere residenti nel Comune di Ravenna, essere in pensione ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato. In caso di disponibilità di appezzamenti, possono essere accettate anche le richieste di “hobbisti”, ovvero coloro che non hanno la condizione di pensionato. Ogni nucleo familiare, anche con più pensionati, può avere in gestione un solo orto. Chi fosse interessato, può rivolgersi agli uffici decentrati di via Maggiore, 120 – tel. 0544482043 - 0544482044, per gli orti di Fornace Zarattini, e di via Aquileia, 13 – tel. 0544482323 - 0544482509, per gli orti di via Chiavica Romea.