Tra fragole e insalata piccoli agricoltori crescono: all'asilo nasce un orto curato dai bimbi

Un orto pensile in cassette all’interno della scuola dell’infanzia di Bagnacavallo e un orto all’esterno, nel cortile, dove i bambini hanno piantato e seminato con l’aiuto degli adulti pomodorini, zucchine, piselli, ravanelli, piante aromatiche, insalata e fragole, il tutto grazie anche alla collaborazione di Cia Romagna. Si tratta del progetto didattico della Scuola dell’Infanzia di Bagnacavallo che ha visto e che vede i bambini di questa piccolissima età artefici del percorso dalla nascita allo sviluppo di un orto.

"Queste esperienze sono fondamentali - afferma Lorenzo Rivalta, agricoltore, socio Cia, che ha fornito terriccio, piantine, sementi, immagini degli attrezzi agricoli e della loro evoluzione e altri strumenti necessari - I bambini scoprono per la prima volta l’agricoltura, seguono il ciclo di crescita, esplorano, manipolano, osservano e toccano con mano i frutti dei semi e delle piante dei quali si sono presi cura, poi li raccolgono e li mangiano. È un’esperienza che non si dimentica”.

Non è la prima volta che la scuola affronta questa tematica poliedrica, che offre tante suggestioni e possibilità di riflessioni da condividere coi bambini. Tanti gli spunti per imparare giocando e facendo: cibo, corretta alimentazione, tutela del paesaggio, uso responsabile delle risorse naturali, tutto interconnesso alle altre attività didattiche. In questo anno scolastico, la realizzazione degli orti è stata possibile grazie a un lavoro di squadra che ha raccolto attorno a sè oltre alla scuola, alle educatrici, ai bambini e ai genitori anche altre associazioni come il Centro sociale all’Abbondanza (che ha preparato il terreno) e la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) della Romagna, oltre ad alcuni nonni - immancabili quando si tratta di orto.