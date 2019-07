Pazienti senza aria condizionata in ospedale da due settimane, l'Ausl: "Abbiamo risolto il problema"

Caldo torrido e disservizi in ospedale. A segnalare il caso è Fabio, che spiega: "I pazienti ricoverati all'ospedale Santa Maria delle croci di Ravenna nel reparto Chirurgia vascolare al quinto piano da circa due settimane, a causa di un guasto, sono senza aria condizionata. Pazienti con gravi ferite sono costretti a stare in ambienti dove si raggiungono anche i 27 gradi. E' una situazione davvero preoccupante sul livello di degrado e abbandono sui nostri servizi essenziali".

Dall'Ausl Romagna spiegano la situazione: "A causa del forte caldo che si è sviluppato nei giorni scorsi, l'impianto di raffrescamento presente presso la Chirurgia vascolare non riusciva più a garantire un raffreddamento sufficiente per i degenti. Conseguentemente, l'ufficio tecnico si è immediatamente attivato con un intervento atto a potenziare l'impianto stesso, in modo che potesse consentire il mantenimento di temperature più basse. L'impianto potenziato è entrato in servizio nel pomeriggio di lunedì. Ci scusiamo comunque coi pazienti per il disagio percepito".