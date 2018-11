Ospedale, la denuncia della Lega: "La Pediatria scoppia, tasso di occupazione del 128%"

"Cosa intende fare la Regione per porre rimedio ai profondi disagi per la cittadinanza connessi al sovraffollamento del reparto di Pediatria dell'ospedale di Ravenna?". A chiederlo è il consigliere regionale della Lega Nord, Andrea Liverani, che martedì ha depositato un atto ispettivo nel quale denuncia il sovraffollamento del reparto: "I tassi di occupazione dei posti letto hanno raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto nei mesi invernali: basti considerare che nel mese di febbraio 2017 il tasso di occupazione è stato del 130,84% e nell'omologo mese del 2018 è stato del 127.60%. Da anni si discute del tema del riordino ospedaliero, riordino che sulla provincia di Ravenna ha fatto sì che i reparti pediatrici di Lugo a Faenza venissero depotenziati per creare un unico reparto completamente operativo nella sola sede di Ravenna. Tant'è che ad oggi la quasi totalità dei ricoveri pediatrici avviene nel nosocomio ravennate, mentre solo i casi realmente urgenti o programmati avvengono a Faenza o Lugo. La Regione sta effettuando valutazioni riguardanti l’implementazione del personale del reparto di pediatria di Ravenna? A fronte dei disagi del nosocomio ravennate, si sta pensando a un ri-potenziamento degli ospedali di Faenza e Lugo? Sia chiaro sin da ora che, come Lega, seguiremo attentamento la vicenda affinché il reparto di Pediatria dell'ospedale di Ravenna non faccia la fine di quelli di Faenza e Lugo".