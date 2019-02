Lavori in ospedale a Cervia: in radiologia arriva una nuova Tac

Sono iniziati i lavori dell'Ausl Romagna per la sistemazione e riorganizzazione dell'area esterna e del punto di primo soccorso dell'ospedale di Cervia. "Abbiamo insistito molto in questi anni per avere un progetto di miglioramento complessivo del nostro piccolo ospedale - spiega il sindaco Luca Coffari - Oltre ai lavori esterni e quelli già in parte realizzati nel punto di primo intervento, ora si dovrà sistemare l'interno con il potenziamento del reparto di radiologia con l'introduzione della Tac. Per i nostri concittadini, però, è in arrivo anche un'altra buona notizia: il nuovo ospedale di Cesena si avvicinerà di molto al nostro territorio, essendo all'uscita dell'autostrada, e sarà raggiungibile molto più in fretta".