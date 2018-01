Anziano scomparso da una settimana, continuano le ricerche nel ravennate

Sono in corso, da parte dei Carabinieri e delle altre Forze dell'ordine, le ricerche di Ottavio Consulti, 77enne di Ravenna. L’uomo, che vive da solo, si è allontanato dalla propria abitazione in zona Poggi/Podium il pomeriggio di domenica 14 gennaio, rendendosi irreperibile. L'anziano, con una bicicletta da donna di colore blu e abbigliamento costituito da pantaloni marroni e giubbotto in tessuto sintetico contraddistinto da rombi di colore marrone scuro e chiusura a bottoni, potrebbe aver perso l’orientamento ed essere in stato confusionale. Chiunque lo abbia visto o disponga di notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare i Carabinieri della stazione di via Alberoni al numero 0544213582.