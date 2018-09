Ottimi risultati per gli sbandieratori faentini ai Campionati di Ferrara

Grande prestazione dei faentini nella 38esima edizione dei Campionati italiani sbandieratori e musici Categoria A1 - Tenzone Aurea - disputatisi nel weekend a Ferrara. Alla manifestazione partecipavano venti gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia.

Nelle gare in programma sabato 8 settembre, Faenza si è aggiudicata il primo posto nel singolo con con Raffaele Rampino Jr del rione Rosso, mentre nella stessa disciplina il giovanissimo Nicolò Benedetti, del rione Giallo, si è piazzato terzo. Sempre sabato era in programma anche la finale della grande squadra, dove gli alfieri del Borgo Durbecco hanno conquistato il secondo posto, superati da quelli di Montagnana per appena mezzo punto (53,88 il punteggio degli sbandieratori di Montagnana, 53,42 quello dei faentini). Il Borgo Durbecco ha gareggiato nella grande squadra con questi atleti: Marco Tarroni, Luca Battaglino, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Riccardo Lotti, Andrea Barnabè, Andrea Carloni, Mattia Pasi, Lorenzo Rinaldi, Eugenio Leonardi, Marco Montanari, Marco Solaroli. Solo undicesimi, invece, i musici faentini.

Domenica 9 settembre sono arrivati altri ottimi piazzamenti per i portacolori del Niballo - Palio di Faenza. Nella specialità della coppia Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani, del Rione Nero, sono arrivati quarti, mentre nella stessa disciplina Filippo Rossi e Massimiliano Rossi, del rione Verde, si sono piazzati al decimo posto. Secondo posto, infine, per la piccola squadra del rione Nero (Enrico Emiliani, Francesco Santandrea, Antonio Costa, Giacomo Costa, Manuel Galtieri e Luca Senni). In virtù di questi risultati, pur non riuscendo a riconfermare il titolo di campioni italiani vinto lo scorso anno ad Ascoli Piceno, gli alfieri bandieranti e musici del Niballo Palio di Faenza si sono aggiudicati il secondo posto nella combinata finale, preceduti solo dall'Associazione musici e sbandieratori Città Murata di Montagnana (Padova).