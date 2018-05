Otto giovani ravennati volano all'estero per diventare "ambasciatori"

Otto studenti di Ravenna saranno presto ambasciatori della zona del ravennate in altrettanti Paesi nel mondo. Sono gli adolescenti che, al termine di un percorso di selezione durato 3 mesi e di un ciclo di incontri formativi a opera dei volontari del Centro locale di Intercultura di Ravenna (onlus che promuove un'educazione all'interculturalità e alla diversità attraverso scambi scolastici all'estero), partiranno quest’estate per un’esperienza formativa e umana che lascerà un segno nelle loro vite.

Si tratta di Matilda ​e Lucia ​da Bagnacavallo, Daniele ​da Russi e Andrea ​da Ravenna, che trascorreranno rispettivamente un anno scolastico in Germania, Francia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, grazie a una borsa di studio di Intercultura. A loro si aggiungono Gurè da Russi, che trascorrerà tre mesi in Repubblica Slovacca; Filippo e Sveva​, vincitori di programmi estivi in Inghilterra e Irlanda. Infine, Denise di Villanova di Bagnacavallo potrà trascorrere un mese in Argentina grazie a una borsa di studio totale erogata da Poste Italiane. Sono tutti studenti che dimostrano un impegno costante a scuola e in famiglia, che amano uscire con gli amici e coltivare un hobby, ma soprattutto mettersi alla prova, per ampliare la propria visione del mondo, per poter un domani contare su quelle competenze trasversali​, sempre più richieste dal mondo del lavoro, quali l'apprendimento (o il miglioramento) di un'altra lingua, essere più predisposti a intraprendere nuove iniziative, a relazionarsi con gli altri in maniera positiva e ad avere maggiori capacità critiche.

La cerimonia di premiazione per il conferimento delle borse di studio si terrà venerdì 25 maggio​ nella sala preconsiliare del Comune di Ravenna​, alla presenza dell’assessore Ouidad Bakkali ​e di altre figure istituzionali e scolastiche. Presenti anche i volontari del centro locale Intercultura di Ravenna da cui, nel corso degli ultimi 7 anni, sono stati selezionati 63 studenti che hanno trascorso da un’estate all’intero anno scolastico in uno dei 65 Paesi dove Intercultura sviluppa i suoi programmi di scambio: Argentina, Australia, Canada, Cina, Finlandia, Francia, Honduras, Irlanda, Russia, Svizzera, Stati Uniti, Thailandia. Dal 1955 al 2011 sono partiti ben 106 ragazzi dal ravennate.

“La nostra comunità, negli ultimi anni, ha beneficiato enormemente, a livello di impatto sociale, dell’esperienza vissuta all’estero da parte dei nostri ragazzi che, scegliendo di intraprendere questo percorso educativo, hanno raccolto la sfida di vivere un'esperienza formativa che li aiuterà a diventare la prossima generazione di innovatori - spiega la presidente del Centro locale Intercultura di Ravenna - A partire dai nostri studenti, fino alle loro famiglie, alle loro scuole, alle loro comunità, i programmi di Intercultura cambiano la vita delle persone coinvolte”.