"Otto mesi d'attesa per una visita medica": la denuncia della Lega

"Otto mesi di calvario per riuscire a farsi visitare da un endocrinologo". A denunciarlo è Stefano Morettini, responsabile comunale della Lega a Ravenna. "Un tempo assolutamente inconcepibile specie quando ascoltiamo le parole degli amministratori locali e regionali, che vogliono farci credere che la sanità in Emilia Romagna è il fiore all’occhiello dell’Italia intera”.

Morettini, entrando nel dettaglio, spiega il caso di una signora di Ravenna: "Purtroppo sono sempre meno le persone che denunciano questo tipo di situazioni non degne di una Regione come la nostra, perché ormai si stanno adeguando a un sistema lento e sbagliato. Nel vasto tema della sanità, nonostante gli estenuanti turni a cui medici e infermieri sono sottoposti salvando quotidianamente vite umane, devono pure combattere contro le inefficienze, ritardi e situazioni clientelari di un’amministrazione ormai annichilita da problematiche interne mai risolte e dalla troppa sicurezza di rimanere al potere in eterno. Solo una sana alternanza potrà impedirne il perdurare".