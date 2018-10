"Ottobre mese della Vista": gli ottici in cui effettuare un controllo gratuito

Ottobre è il mese per eccellenza dedicato alla Vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, promuove da diversi decenni la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”, attraverso la quale, per un intero mese, i centri ottici associati si mettono al servizio dei cittadini effettuando controlli dell’efficienza visiva gratuiti.

Una campagna di sensibilizzazione sulle problematiche visive quanto mai attuale: basti pensare ai dati rilevati recentemente dalla Commissione Difesa Vista, secondo i quali circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente a fare una visita dallo specialista, quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità e il 66% degli italiani ha difetti visivi e non ne è consapevole. L’ottico optometrista, oltre a controllare l’efficienza visiva, può verificare se il mezzo correttivo utilizzato è ancora idoneo, oppure può suggerire la migliore soluzione visiva. Presso i centri ottici, infatti, è possibile trovare personale qualificato capace di trovare una migliore e specifica soluzione fornendo, se necessario, un dispositivo medico su misura: l’occhiale da vista.

I centri ottici faentini aderenti all’iniziativa

ALESSANDRO BORCHI OCCHIALI – c.so Mazzini 41, Faenza

DIECI DECIMI OUTLET – via Mengolina 33, Faenza

MONDO-OTTICA – c.so Garibaldi 19/D, Faenza

OTTICA ARGURIO – c.so Mazzini 22, Faenza

OTTICA ATELIER – c.so Mazzini 8, Faenza

OTTICA DEL MERCATO – p.zza Martiri della Libertà 38, Faenza

OTTICA DIECI DECIMI – c.so Mazzini 25/A, Faenza

OTTICA DIECI DECIMI Cicogne – via Galilei 4/20, Faenza

OTTICA DIECI DECIMI Maioliche – via Bisaura 1/3, Faenza

OTTICA GIULIANINI – c.so Baccarini 30/A, Faenza

OTTICA SCIPI – c.so Saffi 27/B, Faenza

OTTICA ZAULI – c.so Mazzini 68/D, Faenza