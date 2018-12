Ouidad Bakkali incontra la figlia del "Che" Aleida Guevara

Un incontro all’insegna della cordialità e dell’amicizia quello di mercoledì tra l’assessore alla Cooperazione internazionale Ouidad Bakkali e Aleida Guevara, figlia di Ernesto Che Guevara, in Italia per un ciclo di conferenze sulla realtà interna a Cuba, le conquiste sociali, la strada e il ruolo che il Paese intende intraprendere e rivestire nell’ attuale contesto internazionale. Aleida Guevara, pediatra, membro del Partito comunista cubano, è stata ospite del circolo Vilma Espin con la collaborazione del gruppo consiliare Ravenna in comune e la Consulta antifascista di Ravenna.