Overdose sulla pista da ballo, rianimato dal personale del 118

Ha sfiorato l’overdose per un mix di droga e alcol il 27enne di Faenza che nel pomeriggio del primo gennaio, verso le 17, si è sentito male mentre ballava al Classic Club di Rimini dove si teneva l’afterhour di Capodanno. Rianimato sul posto è stato portato dal 118 in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi hanno avvisato la polizia che ha inviato una volante per le indagini del caso. Dalla discotoeca, tuttavia, precisano che il ragazzo si sarebbe sentito male nel parcheggio del locale e che è stato soccorso dall'ambulanza che, in occasione degli after, stazione continuamente nei pressi. Le cure dei sanitari, inoltre, avrebbero tempestivamente fatto riprendere conoscenza al 27enne prima che questi venisse trasportato nel nosocomio riminese.