Padre ucciso da una coltellata del figlio, Cervia è sotto shock. Il dolore del sindaco

E' una Cervia sotto shock per la morte del padre di 56 anni ucciso da una coltellata dal figlio minorenne. "Sono e siamo tutti profondamente colpiti e addolorati dalla tragedia familiare in cui un padre ha perso la vita accoltellato dal figlio affetto da gravi problemi psichici su cui gli inquirenti stanno ancora accertando le precise dinamiche sotto il coordinamento della competente Procura dei Minori di Bologna", afferma il sindaco di Cervia, Luca Coffari.

"Un dramma che vede coinvolto un ragazzo adolescente con gravi problemi e che per questo ci angoscia e ci costerna maggiormente, consapevoli degli sforzi della famiglia in primis per aiutarlo così come gli specialisti e la comunità educante che lo seguivano con cura - continua il primo cittadino -. Mi unisco al dolore dei familiari e dei conoscenti, portando a loro tutta la nostra vicinanza in questo tragico momento. Un abbraccio fortissimo da parte di tutta la nostra comunità".

Il dramma

L'esatta dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri. Ma dovrebbe essere un gioco tra ragazzini che ha portato alla morte di un cesenate di 56 anni residente con la famiglia a Cervia. Il dramma si è consumato giovedì sera intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo era in casa con la moglie ed i tre figli. Due di questi stavano giocando, quando tra le loro mani sono finiti un coltello ed una mazza.

Il padre è intervenuto per evitare guai peggiori, ma nella circostanza è stato colpito al petto da uno dei due, un 14enne segnato da un forte disagio personale. L'allarme è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo la rianimazione, il personale di "Romagna Soccorso" ha trasportato l'uomo al "Maurizio Bufalini" di Cesena dove è deceduto per le gravi lesioni subìte. Il minorenne attende l'udienza di convalida del fermo e si trova a disposizione della Procura dei Minori di Bologna. Si indaga per omicidio aggravato.