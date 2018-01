"Paesaggio e biodiversità", bambini a scuola di educazione ambientale

Parte in questi giorni nelle scuole di Ravenna che rientrano nell'area leader del Gal Delta 2000 il progetto “Paesaggio e biodiversità - Percorsi di educazione ambientale”, promosso dall'Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità - Delta del Po e finanziato dal Gal Delta 2000. Dopo l’importante riconoscimento del Delta del Po a Riserva della Biosfera all’interno del programma Mab dell’Unesco, l’obiettivo del progetto è informare e sensibilizzare le nuove generazioni verso il territorio del Delta del Po, favorendo di conseguenza una maggiore consapevolezza di identità e cittadinanza territoriale.

Per l’anno scolastico 2017/2018 il progetto “Paesaggio e biodiversità” coinvolge le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado con tre incontri in classe e un’uscita sul territorio, curato da Atlantide e Aqua. Il primo incontro introduce gli studenti ai concetti chiave del riconoscimento del Delta del Po come Mab Unesco attraverso una modalità coinvolgente e partecipata che dà spazio alle riflessioni dei giovani. Il secondo incontro vede la partecipazione di esperti che possono portare un valore aggiunto e confrontarsi con la classe con esempi concreti di Mab Unesco collegati al territorio. In seguito gli studenti iniziano a sviluppare proposte di azioni verso comportamenti sostenibili. Il terzo incontro è dedicato a ipotizzare attività di comunicazione e alle prime esperienze di “cittadinanza attiva” programmando l’informazione e il coinvolgimento degli altri studenti dell’istituto scolastico. Tra il secondo e il terzo incontro è il momento del road show Mab Unesco Delta del Po: la classe effettua un’uscita di circa 4 ore, occasione per conoscere da vicino i siti e le realtà produttive dell’area del Delta del Po riconosciuta come Mab Unesco, con particolare attenzione alle realtà che attuano comportamenti e prodotti sostenibili in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, del paesaggio, dello sviluppo sostenibile, dell’educazione alimentare ecc.