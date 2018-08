Paesi ancora senza linea telefonica e negozi senza bancomat: "Risolvere i disservizi"

I disservizi della rete internet nella provincia di Ravenna continuano a isolare interi territori. Già nei giorni scorsi è arrivato il sollecito della consigliera regionale Manuela Rontini che, attraverso un’interrogazione, chiedeva al gestore Tim-Telecom soluzioni strutturali e organizzative per consentire una più efficace e tempestiva gestione delle emergenze, a tutela dei diritti dei cittadini e dell’economia del territorio emiliano-romagnolo.

"Ad oggi, nonostante la lettera di protesta del sindaco Nicola Iseppi e la mia interrogazione, i disservizi purtroppo perdurano – afferma la consigliera Rontini – Anche giovedì mattina la comunità di Casola Valsenio, che già per tre giorni consecutivi non ha avuto la possibilità di accedere a internet e neppure alla rete pos negli esercizi commerciali, era ancora isolata. Il disagio è notevole per i cittadini, per le attività economiche oltre che per i turisti e va risolto quanto prima. Tim-Telecom ha sempre dichiarato la volontà di collaborare con la Regione Emilia-Romagna, per migliorare il servizio. È arrivato il momento che agisca, provvedendo agli interventi di ripristino e riparazione, non più rimandabili".