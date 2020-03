Palazzo Rasponi illuminato col tricolore in segno di solidarietà nazionale

Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy si illumina con i colori della bandiera italiana. Fasci di luce tricolori da venerdì sera proiettano sulla facciata come messaggio di speranza e forza in queste giornate delicate per tutto il Paese.

“Il tricolore su Palazzo Rasponi si unisce a quelli esposti da tanti ravennati alle loro finestre - afferma l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani -. Un segno di unità e solidarietà nazionale per affrontare questo periodo di isolamento forzato per arginare la diffusione del Coronavirus”. L’illuminazione è stata allestita da Cpl Concordia.