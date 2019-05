Palio del Niballo e Bigorda d'Oro: divieto di sosta davanti al Rione Giallo

A partire da venerdì e fino a domenica 23 giugno prossimo, in occasione degli eventi legati alla Bigorda d’Oro e al Palio del Niballo, sono programmati alcuni divieti nel parcheggio di via Bondiolo, davanti alla sede del rione Giallo. Tutti i giorni, dalle 18 fino alle 2, sarà infatti vietata la circolazione nella prima corsia del parcheggio, pertanto tutti i veicoli provenienti da via Sant’Agostino dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra all’ingresso nel parcheggio. Inoltre, sarà vietata la sosta in una decina di box auto antistanti la sede rionale. Infine, sempre nella stessa fascia oraria, sarà invertito il senso unico di marcia in via Ceonia, nel tratto compreso dall’intersezione con via Minardi a via Bondiolo.

