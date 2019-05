Palio del Niballo, eletta la nuova Madonna Rundanina: è la più giovane dal 1959

Ha 13 anni compiuti lo scorso 5 aprile e probabilmente si troverà a essere la più giovane dama a cavallo del corteo storico del Palio del Niballo sin dalla sua istituzione dell’epoca moderna nel 1959. Nicole Savorani sarà domenica 23 giugno l'interprete per la figura di Madonna Rundanina, la giovane nubile della Famiglia Rondanini, simbolo di nobiltà nella sfilata del Rione Verde. Nella serata di giovedì 2 maggio Nicole Savorani è stata eletta fra dieci concorrenti di età compresa fra i 13 e i 42 anni dalla giuria del Rione di Porta Montanara composta da 15 membri, tra cui dieci dirigenti del Rione stesso, 4 giornalisti e l’assessore comunale Domizio Piroddi, rionale e d’abitazione “dirimpettaio” del Verde.

Il compito dei giurati si è rivelato più complicato del previsto, in quanto si sono trovati alla fine a dovere scegliere la vincitrice fra due giovanissime concorrenti che rispondevano appieno ai canoni per interpretare la bellezza, la grazia e la leggiadria di Madonna Rundanina, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli. Per entrambe, valutate, come le altre otto candidate, per bellezza, portamento, simpatia, vestibilità e capelli, anche nell’indossare un costume rinascimentale, il punteggio aveva sancito in prima battuta la parità. Un supplemento di “indagine”, supportato dalla competenza e dall’esperienza dei responsabili e delle responsabili rionali della cultura, dei costumi e delle acconciature, ha portato la giuria a eleggere Nicole Savorani, tra la gioia di mamma e papà che l’avevano accompagnata alla selezione e, dopo le foto di rito e il brindisi finale, l’hanno riportata subito a casa, perché la mattina dopo avrebbe suonato la campanella della scuola media che la ragazza frequenta al terzo anno, meditando di iscriversi a settembre a un istituto professionale.

Nicole Savorani, pelle chiara, capelli castani su 164 centimetri d’altezza, è una rionale del Verde da quando era bambina, avendo già sfilato a piedi nel corteo storico del Palio. In una delle prossime serate, il Rione Verde nel corso di una cena in sede eleggerà la Castellana, la quale impersonerà la Dama della Rocca, che sfilerà a piedi nel grande corteo storico del Palio a fianco della figura di Mastro Giovanni della Casata dei Bertolazzi.