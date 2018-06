Palio del Niballo, le bandiere faentine si tingono di giallo

Il rione Giallo è stato il grande protagonista delle gare dei giovanissimi alfieri bandieranti under 15, programmate domenica pomeriggio in piazza del Popolo, e di quelle under 21 svoltesi in serata. Come da tradizione le gare del pomeriggio erano riservate a sbandieratori e musici under 15, divisi in tre fasce d'età: 8-10 anni (1^ fascia), 11-13 (seconda) e 14-15 (terza). Nel singolo 1^ fascia vittoria per Federico Sangiorgi del rione Verde, davanti ad alessandro Ricci (Borgo Durbecco) e Viola Visani (rione Giallo); nel singolo 2^ fascia vittoria di Alessandra Anulli (rione Verde), secondo Sebastiano Soglia (rione Giallo) e terzo Michele Fiumi (rione Nero); nel singolo 3^ fascia affermazione del Giallo con Luca Ghinassi, che ha preceduto Luca Giuseppe Corvino, sempre del Giallo, e Marco Bertoni (rione Verde).

Nella coppia 1^ fascia successo per gli sbandieratori del Borgo Durbecco Federico Maurizi e Filippo Maurizi; nella coppia 2^ fascia al primo posto il rione Giallo con Sebastiano Soglia e Davide Ricci, davanti a Martina Bandini e Tommaso Minardi (rione Nero); nella coppia 3^ fascia successo dei portacolori del rione Nero Lorenzo Facchini e Michele Fiume. Nella specialità della piccola squadra e grande squadra la gara si è svolta solo nella 3^ fascia, con la vittoria che nella piccola squadra è andata ai giovani atleti del rione Giallo (Luca Giuseppe Corvino, Luigi Guberti, Davide Ricci, Sebastiano Soglia), mentre nella grande squadra al Borgo Durbecco (Federico Maurizi, Filippo Maurizi, Riccardo Camporesi, Alessandro Giorgetti, Enrique Tassinari, Cristian Betti, Simone Djevori, Bogdan Trifan). Nei musici 3^ fascia piccola squadra affermazione del Rione Rosso con una formazione tutta al femminile: Lisa Amadei, Alessia D'Amico, Linda Di Camillo, Agata Fiaschetti, Anna Mercuriali, Martina Pierucci e Martina Rossi.

In serata, sempre in piazza del Popolo, si sono svolte, invece, le gare under 21, nelle specialità del singolo e della coppia, che hanno fatto registrare un doppio successo del rione Giallo. Nel singolo vittoria di Nicolò Benedetti, davanti allo sbandieratore del Borgo Durbecco Riccardo Lotti e a quello del Nero Giacomo Costa. Nella coppia altro successo del rione Giallo con Nicolò Benedetti e Simone Lionetti che si sono imposti davanti ad Antonio Costa e Luca Senni del rione Nero, terzi Nicola Ambrogi e Antonio Caselli del rione Rosso. L'ultimo titolo in palio, quello per il miglior tamburino nella specialità della coppia under 21, è andato al rione Borgo Durbecco con Enrico Gnagnarella, secondo quello del Rosso (Christian Vignoli) e terzo il Nero (Alessandro Lotti).