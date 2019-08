Panchina comunale 'a piede libero' da un mese: "Una taglia per chi la trova"

Lista per Ravenna si è occupata del parco Battaglia di Piangipane nel luglio scorso, quando un cittadino del posto aveva segnalato che un gruppo di balordi gli aveva fatto festa abbattendo intere sezioni della staccionata, divellendo dal terreno due pesanti panchine, sradicando alberi e stroncando rami, lasciando in ricordo sul suolo cartoni di pizza e bottiglie di birra.

"Come per altre frequenti incursioni, erano stati facilitati dal buio totale in cui versa il parco nonostante le richieste di illuminarlo fatte più volte all’amministrazione comunale, ma anche dal posizionamento delle panchine, completamente nascoste nel fitto verde - commenta Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna per l’area di Piangipane - Con un’interrogazione al sindaco, il nostro capogruppo in consiglio comunale aveva chiesto il pronto intervento dei servizi per rimediare i danni e l’installazione dell’illuminazione. Abbiamo saputo che questa si farà: l’intervento in loco c’è stato, ma una panchina è rimasta a piede libero. L’amministrazione non ha individuato, a riprova di quanto è nascosta, la seconda panchina. È ancora in stato di abbandono e pericolosa, soprattutto per i bambini che giocano. Evidentemente il Comune non in grado di individuare le stesse panchine che ha sistemato, in quanto eccessivamente occultate. Ad oggi la panchina dimenticata dagli operatori del Comune è ancora a piede libero. Le panchine segnalate sono talmente nascoste che probabilmente nemmeno gli operatori sono stati in grado di individuarle. Di fatto è stata riparata una sola panchina, quella di via Maccalone, l’altra (quella su via del Teatro Sociale) non è stata toccata dalla squadra di operai. È "wanted" da metà luglio. Oggi proponiamo al sindaco di mettere una taglia a favore di chi, tra i suoi 9 assessori, 18 dirigenti e 48 vice-dirigenti, scoprirà, nel parco di Piangipane, dove si nasconde la panchina a piede libero da un mese".