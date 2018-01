Scoprire i segreti dello smartphone: anche a Lugo debutta "Pane e Internet"

È possibile iscriversi a un nuovo corso di formazione pensato per chi desidera imparare a utilizzare il proprio smartphone e tablet. Il corso, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal punto Pei dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si terrà da martedì 16 gennaio all’8 febbraio nella sala Baracca della Rocca di Lugo. Otto le lezioni in programma, di due ore ciascuna, tutti i martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30. Il costo per iscriversi è di 50 euro; i partecipanti dovranno portare con sé il proprio strumento informatico. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 0545 38444, email urp@comune.lugo.ra.it. I corsi per l’alfabetizzazione digitale rientrano nel progetto “Pane e Internet”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali per formare il maggior numero possibile di cittadini alla conoscenza e all’uso degli strumenti digitali, di internet e dei servizi online.