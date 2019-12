I panettoni benefici dei giallorossi per aiutare il piccolo Giovanni

In vista delle festività natalizie, il Ravenna Fc ha deciso di promuovere una importante iniziativa benefica. Saranno infatti messi in vendita i panettoni con il marchio Ravenna Fc, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza a favore del piccolo Giovanni.

Giovanni è un bimbo di soli tre anni che ha una malattia molto rara e poco conosciuta: l’emimelia tibiale, una malformazione che consiste nella parziale o totale assenza della tibia. Per potere vivere una vita normale, questo piccolo guerriero ha dovuto affrontare un costosissimo intervento negli Stati Uniti e tutt’ora deve quotidianamente continuare delle terapie al costo di 300 dollari l’ora. Quando Fillippo Lora, centrocampista giallorosso, ha raccontato la situazione, la società si è prontamente attivata per lanciare questa iniziativa. Immediato il riscontro da parte di Pineta, sponsor del Ravenna Fc che ha contribuito fornendo la materia prima, i panettoni. Al resto ha pensato la solidarietà dei giocatori giallorossi, che hanno personalmente studiato e confezionato il packaging degli stessi.

I panettoni saranno disponibili allo stadio in occasione delle gare casalinghe del Ravenna Fc (8 dicembre e 22 dicembre) e presso alcuni partner di fiducia: Ristorante Hotel Classensis, Timida, Ristorante il Molinetto, Supporter Store, Ristorante Cristallo, Sporty e Ca di Claudio, ma la lista si sta integrando man mano tra i gli amici del club. Al prezzo di cinque euro tutti i tifosi giallorossi potranno portarsi a casa un dolce della tradizione, ma soprattutto aiutare il piccolo Giovanni a vivere una vita come tutti i suoi coetanei.