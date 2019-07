Paolo Pasquali è il nuovo Presidente del Rotary club di Lugo

È Paolo Pasquali il nuovo presidente del Rotary Club di Lugo. La cerimonia di insediamento si è tenuta giovedì 4 luglio all’hotel Ala d’oro di Lugo, alla presenza di tutti i soci del club, del Governatore Paolo Bolzani e della moglie Chiara.

“Ringrazio tutti i soci e le socie del club per la fiducia che mi è stata concessa con questa nomina - ha dichiarato Pasquali - Sarò portatore dei valori rotariani che devono animare ogni socio del club, mi impegnerò per lavorare sull’affiatamento tra i soci, la promozione e collaborazione con le frazioni giovanili Rotaract e Interact e una particolare attenzione al territorio”. “Sono lieto di passare le consegne a una persona capace, professionale e stimata come Paolo - ha dichiarato Maurizio Tabanelli, presidente uscente - Rotary in tutto il mondo è sinonimo di servizio, e la storia di Paolo ci dice come gran parte delle sue energie le abbia sempre dedicate al servizio della comunità, di cui è parte attiva. Ora sono certo che saprà dedicare le sue migliori energie al nostro Club, che potrà trarre importanti benefici dalla sua esperienza. Auguro a Paolo un fantastico viaggio, tutti noi siamo con lui per affrontare insieme questo nuovo anno rotariano”.

Nel corso della serata è avvenuto anche il passaggio delle consegne tra la presidente uscente dell’Interact Veronica Longanesi e Francesco Cenni. Paolo Pasquali ha concluso la serata conferendo il Paul Harris, massima onorificenza rotariana, a Maurizio Tabanelli, ringraziandolo per l’impegno profuso nella guida del club.