Si è spento il medico Paolo Randi: "Sempre disponibile, mancherà a tutti"

Si è spento sabato mattina Paolo Randi, stimato medico di Bagnacavallo ma anche velista di grande passione, molto attivo all'interno del Circolo velico ravennate. Aveva 74 anni. "Instancabile regatante e navigante, ideatore di eventi e regate, era ben noto a tutti gli appassionati per la sua grinta a terra e in acqua - lo ricordano dal circolo - Lascia un ricordo profondo in tutti i soci, nel consiglio direttivo e nel presidente Gianni Paulucci". Tantissimi anche i messaggi di cordoglio dei suoi pazienti sul profilo Facebook del medico.

"Te ne sei andato con discrezione nel silenzio della tua casa, consapevole di cosa ti aveva riservato quella malattia che non ti avrebbe dato scampo e che hai voluto raccontare solo a poche persone - lo ricorda invece Cinzia Pasi, attivista del Movimento 5 stelle - Te ne sei andato da poco e già manchi. Manchi a tutti. Alle persone di cui ti sei preso cura con grande capacità e abnegazione. Manchi alla tua città che osservavi con il tuo sguardo critico ma costruttivo. Manchi a chi ti stimava, manchi a chi ti criticava. A Roberta (Babini, ndr) e a me mancano la tua intelligenza, la tua sagacia, il tuo acume politico, la tua lungimiranza, la tua disponibilità a condividere le tue conoscenze. Ci manca un compagno di battaglie. Ci manca la tua allegra e fragorosa risata con quella “erre” impertinente, caratteristica del tuo modo di parlare. Dottor Randi, hai lasciato la tua bici con attaccate le tue famose borse colorate parcheggiata al muro di casa tua. Per favore... Ti preghiamo, torna a prenderla, perché se torni non ti lasceremo più andare via. Ci lasci con un grande dolore. Ci manchi Grande Doc".