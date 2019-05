La firma sul calendario Pirelli 2020 è ravennate: gli scatti saranno di Paolo Roversi

Sarà il primo italiano a firmare The Cal, il calendario Pirelli. Il ravennate Paolo Roversi sarà l'autore delle immagini dell'edizione 2020. 72 anni, Roversi si è cimentato nei primi scatti ad appena 17 anni come fotoreporter dell'Associated Press (uno dei suoi primi servizi di cronaca è il funerale di Ezra Pound a Venezia). A Ravenna apre il suo primo studio di ritrattista, poi si è trasferito in Francia. Nel 1974 è diventato assistente dell'inglese Laurence Sackman, imparando i segreti del mestiere. E' stato tra i primi ad utilizzare la pellicola Polaroid 20 × 25.

Le fotografie di Paolo Roversi occupano un regno tra passato e presente, dando vita a immagini che sembrano al contempo progressive e familiari. Ha vinto prestigiosi premi di settore ed è considerato uno dei fotografi di moda di maggior talento e dallo stile più personale. Ha lavorato per le più importanti riviste di moda internazionali come Vogue e Harper's Bazaar, ma ha curato anche le campagne di stilisti come Giorgio Armani, Valentino, Dior, Yves Saint Laurent, Hermes. Secondo alcune indiscrezioni, starebbe preparando a Verona l'imminente shooting. A quanto pare le protagoniste del calendario non saranno le solite top model, ma "donne normali".