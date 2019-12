Dal gelato ai coni di patatine fritte: inaugura un nuovo fast food in pieno centro

Dopo il dolce il salato. Ha aperto da qualche giorno in pieno centro storico a Ravenna "Papilla Chips", un nuovo fast food che propone coni di patatine fritte ricoperti di salse a scelta. Il locale, d'ispirazione nord-europea, si trova in via IV novembre proprio di fianco alla gelateria "Papilla", degli stessi titolari che in città gestiscono quattro gelaterie. Un tipo di locale che in città mancava perchè, come spiegano i titolari, "l’uomo perfetto è quello che, al posto del mazzo di fiori sul tavolo, ti fa trovare un cono di patatine".

Nel fast food la protagonista assoluta è la patatina fritta, servita calda in coni di tre misure differenti. E' possibile scegliere tra 13 salse da accompagnare alle chips, dalle più tradizionali come il ketchup e la maionese fino a quelle più particolari, come la salsa al formaggio o la maionese al tartufo. Oltre alle patatine è possibile mangiare hot dog e, più avanti, saranno serviti anche stuzzichini di vario genere. "Papilla Chips" inaugura ufficialmente sabato 21 dicembre alle 16.