Volo di paura per un paracadutista: si ferisce impattando in un campo

E' stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo un impatto particolarmente violento. A rimanere ferito un paracadutista di 45 anni. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, dopo le 13, in via Dismano. L'uomo è caduto con violenza in un campo tra l'aeroporto "La Spreta" e la Statale Adriatica, riportando dei traumi agli arti inferiori. Non ha mai perso conoscenza al momento dell'arrivo dei sanitari del 118, presenti sul posto con un'ambulanza e l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al nosocomio cesenate.

Foto di Massimo Argnani