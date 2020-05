"Parcheggi degli ospedali gratuiti": la proposta della Lega

Rendere gratuiti i parcheggi vicini agli ospedali in tutta la regione. Lo chiede una risoluzione della Lega, a prima firma il consigliere regionale Daniele Marchetti, per la quale il sistema dei parcheggi nei pressi dei nosocomi regionali "è assolutamente da rivedere".

"Oggi la gestione dei parcheggi è spesso affidata a privati tramite convenzioni tra Comune, proprietario dell'immobile e gestore: è il caso dell'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, dove un privato ha in convenzione parcheggi multipiano e rimesse ad uso in parte privato in parte pubblico, ma casi analoghi sono riscontrabili in diverse altre realtà regionali - spiegano i consiglieri - Proprio le situazioni più critiche sono gestite attraverso soggetti privati in convenzione con i Comuni e solo in alcuni casi è possibile usufruire di parcheggi gratuiti, come per minoritarie tipologie di pazienti e operatori. Inoltre, l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche per via dell'emergenza sanitaria in corso, vedrà un calo vertiginoso di utenti".

La risoluzione è sottoscritta anche da Valentina Stragliati, Stefano Bargi, Simone Pelloni, Michele Facci, Massimiliano Pompignoli, Matteo Rancan, Matteo Montevecchi, Maura Catellani, Fabio Bergamini, Andrea Liverani, Emiliano Occhi, Gabriele Delmonte e Fabio Rainieri.