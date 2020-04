Parcheggi gratis anche negli stalli a pagamento con il contrassegno per la ztl

Tutte le persone residenti e domiciliate nella ztl di Ravenna, dotate di contrassegno per la sosta di tipo R in corso di validità, da venerdì possono parcheggiare gratuitamente in qualsiasi zona regolamentata da parcometro (con eccezione di quelle il cui accesso è controllato da sbarra). Come sempre il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dall’esterno del veicolo.

Lo ha deliberato la giunta in considerazione del fatto che, a seguito delle misure per il contenimento del Coronavirus, gli spostamenti si sono ridotti moltissimo e quindi c’è una maggiore occupazione degli spazi di sosta in ztl. Il provvedimento sarà revocato alla data di cessazione dell’emergenza.